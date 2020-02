LIVE Francia-Italia 28-10, Sei Nazioni rugby 2020 in DIRETTA: Ntamack firma la quarta meta transalpina (Di domenica 9 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 60′ Sbaglia la trasformazione Ntamack. Francia-Italia 28-10. La partita è chiusa, ma ora bisogna impedire ai padroni di casa di dilagare, come troppe volte accaduto di recente. 59′ Lampo della Francia e meta quasi dal nulla. Ntamack trova un varco nella difesa Italiana, ben imbeccato da Thomas, e va a marcare comodamente i 5 punti che valgono anche il bonus offensivo. 57′ Budd placcato a ridosso dei 22, la Francia ci ricaccia dietro. Ma Hayward raccoglie al volo e riparte, prima di commettere fallo per un tenuto a terra. Proteste da parte dell’italo-neozelandese. 57′ Avanzano gli azzurri, decisamente molto più propositivi in questa seconda frazione. 56′ Ricordiamo che Smith ha già operato tre cambi: dentro Licata, Fischetti e Riccioni, fuori Negri, Lovotti e Zilocchi. 56′ Break di Budd, poi brutto ... oasport

Eurosport_IT : È il giorno di Francia-Italia! ?? Parola ad Antonio Raimondi e Vittorio Munari... LIVE su Facebook alle 14.30-14.45!… - flamminiog : RT @Eurosport_IT: È il giorno di Francia-Italia! ?? Parola ad Antonio Raimondi e Vittorio Munari... LIVE su Facebook alle 14.30-14.45! #FR… - ailinon80 : RT @Eurosport_IT: È il giorno di Francia-Italia! ?? Parola ad Antonio Raimondi e Vittorio Munari... LIVE su Facebook alle 14.30-14.45! #FR… -