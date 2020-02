LIVE Francia-Italia 23-10, Sei Nazioni rugby 2020 in DIRETTA: iniziato il secondo tempo (Di domenica 9 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 42′ Il solito Minozzi scava un break e serve l’accorrente Canna. Quest’ultimo mette il piede fuori con l’ovale in mano. Touche per la Francia. 41′ E’ iniziata la ripresa. TERMINA IL PRIMO tempo. Francia-Italia 23-10. Netto il divario tra le due squadre, i transalpini sono superiori, tuttavia gli azzurri hanno reagito con orgoglio dopo un avvio da incubo. Tutto sommato una figura dignitosa finora. 40′ Ntamack trasforma colpendo per due volte il palo! Che fortuna…Francia-Italia 23-10. Davvero un peccato. 39′ Passaggio lungo di Dupont e Alldritt, tutto solo, va a marcare la terza meta per i francesi. 37′ Altro fuorigioco dell’Italia e punizione della Francia. Questa volta Ntamack calcia in touche, i transalpini vogliono la meta. I gladiatori azzurri ora devono dare ... oasport

VittorioMunari : RT @Eurosport_IT: È il giorno di Francia-Italia! ?? Parola ad Antonio Raimondi e Vittorio Munari... LIVE su Facebook alle 14.30-14.45! #FR… - ailinon80 : RT @Rugbymeet: Niente di nuovo sotto il sole. Dopo 40 minuti di gioco gli Azzurri trovano un guizzo vincente con Minozzi, ma troppi momenti… - Rugbymeet : Niente di nuovo sotto il sole. Dopo 40 minuti di gioco gli Azzurri trovano un guizzo vincente con Minozzi, ma tropp… -