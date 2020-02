LIVE Francia-Italia 23-10, Sei Nazioni rugby 2020 in DIRETTA: gli azzurri restano aggrappati alla partita (Di domenica 9 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 51′ Serie di calcio di spostamento. Touche per la Francia a metà campo. 50′ L’Italia intercetta nuovamente la rimessa e riparte con Minozzi e Morisi! 50′ Braley calcia in touche, ma si resta nei 22 azzurri. Apnea continua per la Nazionale Italiana. 49′ Nuova touche per la Francia a 5 metri dalla linea di meta, ma gli azzurri intercettano la rimessa! 49′ Non sfonda la Francia, ma l’arbitro torna sul vantaggio precedente per un fuorigioco. 48′ Maul della Francia e altro vantaggio per i padroni di casa. 47′ Torna ad attaccare a folate la Francia. E c’è subito il calcio di punizione per i francesi. Ntamack calcia in touche, i Galletti vanno a caccia della quarta meta e del conseguente punto di bonus. 45′ Italia coraggiosa in questo avvio di ripresa. Ma arriva un ingenio in avanti ... oasport

