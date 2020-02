L’Inter ribalta il Milan e raggiunge la vetta: Ibrahimovic non basta (Di domenica 9 febbraio 2020) Con una sorprendente rimonta nel secondo tempo l’Inter beffa il Milan e riesce a portarsi in vetta alla classifica della Serie A al pari della Juventus, approfittando della sconfitta patita dai bianconeri contro l’Hellas Verona. Gli uomini di Antonio Conte soffrono per tutto il primo tempo andando sotto di due reti, ma è con la seconda frazione di gioco che i nerazzurri inseriscono la quinta e riprendono possesso della partita terminandola con un magistrale 4 a 2. Inter-Milan: la cronaca I rossoneri partono subito in attacco mostrandosi pericolosi contro un’Inter che invece fa fatica ad uscire dalla propria metà campo. Già al nono minuto Chalanoglu porta il Milan a un passo dal gol con un palo a portiere battuto che fa tremare Antonio Conte. Al 24esimo l’Inter prova a replicare agli assalti del Diavolo, ma il tiro di Vecino viene facilmente respinto da ... notizie

