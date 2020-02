Linea Verde – Ventunesima puntata del 9 febbraio 2020 – Temi e anticipazioni

Linea Verde Life – Ventesima puntata del 8 febbraio 2020 – Anticipazioni e temi. : Al sabato ecco Linea Verde Life. Quarto anno per il programma nella collocazione anche del sabato e nuovo titolo. Se al primo anno era semplicemente sabato, poi andava in città, dallo scorso anno è diventata Life. Alla conduzione direttamente dalla puntata domenicale ecco Daniela Ferolla e con lei ritroviamo Marcello Masi e Federica De Denaro. […] L'articolo Linea Verde Life – Ventesima puntata del 8 febbraio 2020 – Anticipazioni e temi. ...

Calciomercato Juventus - Linea Verde : quattro Under20 nel mirino di Paratici : Calciomercato Juventus – Presente, ma anche futuro: Fabio Paratici guarda avanti e pensa al Calciomercato Juventus del futuro cercando di visionare e portare a Torino tutti i migliori giovani in circolazione in tutta Europa e non solo. Ecco di seguito quattro giocatori Under 20 che sono finiti nel mirino del CFO dei bianconeri per il futuro. Gran parte di questi sono già approdati in pianta stabile nelle rispettive prime ...

Rai1 fa tappa in Cilento : domenica puntata di Linea Verde : Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Linea Verde torna in Cilento. La popolare trasmissione andrà in onda alle ore 12.20 di domenica 9 febbraio. Beppe Convertini, Ingrid Muccitelli e Peppone si muoveranno, sotto la regia di Emilia Mastroianni, “in una cornice spettacolare dai Templi di Paestum al mare e alla costa, parte integrante dell’area Marina protetta, a Santa Maria di Castellabate”, fanno sapere dalla Rai. ...

Linea Verde – Ventesima puntata del 2 febbraio 2020 – Temi e anticipazioni. : Ventesima puntata con la nuova stagione 2019-2020, in onda come ogni domenica alle 12:20, di Linea Verde, il programma di Raiuno dedicato all’agricoltura, all’ambiente e a tutto ciò che lo circonda. Alla conduzione questa edizione una nuova coppia: Ingrid Muccitelli, di ritorno nel programma che aveva già condotto sei anni fa, e Beppe Convertini, promosso […] L'articolo Linea Verde – Ventesima puntata del 2 febbraio 2020 – Temi ...

Linea Verde Life – Diciannovesima puntata del 1 febbraio 2020 – Anticipazioni e temi. : Al sabato ecco Linea Verde Life. Quarto anno per il programma nella collocazione anche del sabato e nuovo titolo. Se al primo anno era semplicemente sabato, poi andava in città, dallo scorso anno è diventata Life. Alla conduzione direttamente dalla puntata domenicale ecco Daniela Ferolla e con lei ritroviamo Marcello Masi e Federica De Denaro. […] L'articolo Linea Verde Life – Diciannovesima puntata del 1 febbraio 2020 – Anticipazioni e ...

Linea Verde – Diciannovesima puntata del 26 gennaio 2020 – Temi e anticipazioni. : Diciannovesima puntata con la nuova stagione 2019-2020, in onda come ogni domenica alle 12:20, di Linea Verde, il programma di Raiuno dedicato all’agricoltura, all’ambiente e a tutto ciò che lo circonda. Alla conduzione questa edizione una nuova coppia: Ingrid Muccitelli, di ritorno nel programma che aveva già condotto sei anni fa, e Beppe Convertini, promosso […] L'articolo Linea Verde – Diciannovesima puntata del 26 gennaio ...

Linea Verde Life – Diciottesima puntata del 25 gennaio 2020 – Anticipazioni e temi. : Al sabato ecco Linea Verde Life. Quarto anno per il programma nella collocazione anche del sabato e nuovo titolo. Se al primo anno era semplicemente sabato, poi andava in città, dallo scorso anno è diventata Life. Alla conduzione direttamente dalla puntata domenicale ecco Daniela Ferolla e con lei ritroviamo Marcello Masi e Federica De Denaro. […] L'articolo Linea Verde Life – Diciottesima puntata del 25 gennaio 2020 – Anticipazioni e ...

Linea Verde – Diciottesima puntata del 19 gennaio 2020 – Temi e anticipazioni. : Diciottesima puntata con la nuova stagione 2019-2020, in onda come ogni domenica alle 12:20, di Linea Verde, il programma di Raiuno dedicato all’agricoltura, all’ambiente e a tutto ciò che lo circonda. Alla conduzione questa edizione una nuova coppia: Ingrid Muccitelli, di ritorno nel programma che aveva già condotto sei anni fa, e Beppe Convertini, promosso […] L'articolo Linea Verde – Diciottesima puntata del 19 gennaio 2020 ...

Linea Verde Life – Diciassettesima puntata del 18 gennaio 2020 – Anticipazioni e temi. : Al sabato ecco Linea Verde Life. Quarto anno per il programma nella collocazione anche del sabato e nuovo titolo. Se al primo anno era semplicemente sabato, poi andava in città, dallo scorso anno è diventata Life. Alla conduzione direttamente dalla puntata domenicale ecco Daniela Ferolla e con lei ritroviamo Marcello Masi e Federica De Denaro. […] L'articolo Linea Verde Life – Diciassettesima puntata del 18 gennaio 2020 – Anticipazioni e ...

Gregoretti - processo a Salvini : il verdetto in Giunta il 20 gennaio. Passa la Linea del centrodestra : la presidente Casellati vota ed è decisiva. Zingaretti : “Scorretta - non è super partes”. Brescia (M5s) : “Si dimetta” : Il primo voto del Senato sull’autorizzazione a procedere nei confronti dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini per il caso della nave militare Gregoretti sarà il 20 gennaio. Una decisione presa dalla Giunta per il regolamento di Palazzo Madama, con il voto decisivo a un ordine del giorno della Lega della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, che ha scelto di esprimere la sua preferenza – già di ...

Gregoretti - processo a Salvini : il verdetto in Giunta il 20 gennaio. Ok alla Linea del centrodestra : Casellati vota ed è decisiva. Zingaretti : “Scorretta - non è super partes” : Il primo voto del Senato sull’autorizzazione a procedere nei confronti dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini per il caso della nave militare Gregoretti sarà il 20 gennaio. Una decisione presa dalla Giunta per il regolamento di Palazzo Madama, con il voto decisivo a un ordine del giorno della Lega della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, che ha scelto di esprimere la sua preferenza – già di ...

Linea Verde – Diciassettesima puntata del 12 gennaio 2020 – Temi e anticipazioni. : Diciassettesima puntata con la nuova stagione 2019-2020, in onda come ogni domenica alle 12:20, di Linea Verde, il programma di Raiuno dedicato all’agricoltura, all’ambiente e a tutto ciò che lo circonda. Alla conduzione questa edizione una nuova coppia: Ingrid Muccitelli, di ritorno nel programma che aveva già condotto sei anni fa, e Beppe Convertini, promosso […] L'articolo Linea Verde – Diciassettesima puntata del 12 gennaio ...

Linea Verde – Diciassettesima puntata del 12 gennaio 2020 – Temi e anticipazioni. : Diciassettesima puntata con la nuova stagione 2019-2020, in onda come ogni domenica alle 12:20, di Linea Verde, il programma di Raiuno dedicato all’agricoltura, all’ambiente e a tutto ciò che lo circonda. Alla conduzione questa edizione una nuova coppia: Ingrid Muccitelli, di ritorno nel programma che aveva già condotto sei anni fa, e Beppe Convertini, promosso […] L'articolo Linea Verde – Diciassettesima puntata del 12 gennaio ...

Linea Verde Life – Sedicesima puntata del 11 gennaio 2020 – Anticipazioni e temi. : Al sabato ecco Linea Verde Life. Quarto anno per il programma nella collocazione anche del sabato e nuovo titolo. Se al primo anno era semplicemente sabato, poi andava in città, dallo scorso anno è diventata Life. Alla conduzione direttamente dalla puntata domenicale ecco Daniela Ferolla e con lei ritroviamo Marcello Masi e Federica De Denaro. […] L'articolo Linea Verde Life – Sedicesima puntata del 11 gennaio 2020 – Anticipazioni e temi. ...