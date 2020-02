Le pagelle del Cosenza – Squadra slegata, Pierini l’unico a provarci (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCosenza – Troppo forte il Benevento per il Cosenza di Piero Braglia, sconfitto al Marulla da un gol di Insigne. Di seguito le pagelle dei rossoblu: Saracco 6: Incolpevole sul gol di Insigne, è reattivo nelle altre circostanza. Bravo su Viola al 73′, quando evita il possibile 2-0 giallorosso. Capela 5,5: Ruvido negli interventi, sembra non riuscire a trovare le misure all’attacco giallorosso. Braglia sacrifica lui quando c’è da cambiare modulo. Monaco 5: Rischia il pasticcio sullo zero a zero, ma dà la sensazione di non essere mai sicuro nella gestione difensiva. Idda 5: Pur essendo ben oleato, il sodalizio con Monaco non decolla e il Benevento rischia più volte di approfittarne. Casasola 6: Ammonito nella prima frazione, si limita negli interventi nella seconda. Non riesce mai a dare fondo alle sue ... anteprima24

