Le pagelle del Benevento – Insigne e Montipò si prendono la scena (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCosenza – Sedicesima vittoria in campionato, la settima in trasferta. Il Benevento non si ferma e allunga nuovamente a +17 sulle inseguitrici. Le pagelle dei giallorossi dopo il successo con il Cosenza sancito da un eurogol di Insigne nella prima frazione. Montipò 7: Con un grande intervento nel finale salva la vittoria e avvicina ulteriormente il Benevento al traguardo. Un’ingenuità sulla punizione in area concessa ai silani nel primo tempo, ma tutto è bene quel che finisce bene. Letizia 6,5: Cinquanta minuti a destra, i restanti quaranta a sinistra, in entrambi i casi con ottimi risultati. Sempre puntuale nelle chiusure e nello scarico, impegna Saracco su punizione sfiorando anche il gol. Volta 5,5: Rischia il fallo da rigore su Pierini al 42′ della prima frazione, è sfortunato nella ripresa quando il fallo su Asencio ... anteprima24

