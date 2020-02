Le classifiche di Sanremo 2020 nella finale: i risultati di sala stampa, giuria demoscopica e televoto (Di lunedì 10 febbraio 2020) A Festival di Sanremo ormai concluso, sono state svelate le classifiche della serata finale del Festival. Come ha votato la sala stampa, la giuria demoscopica e il pubblico da casa attraverso il televoto? 23 i Campioni in gara, poi 3 in lizza per la vittoria. Determinante è stato il voto della sala stampa, che ha ribaltato il risultato ottenuto dai voti delle prime due giurie. Se infatti per la giuria demoscopica e per il televoto, il vincitore del Festival avrebbe dovuto essere Francesco Gabbani, la sala stampa ha sostenuto il trionfo di Diodato fino a portarlo in vetta. La classifica della sala stampa nella quinta ed ultima serata di Sanremo 2020, la sala stampa del Festival vota Diodato, al primo posto. Lo seguono Francesco Gabbani ed Elodie, poi Tosca e Pinguini Tattici Nucleari, seguiti da Le Vibrazioni e Piero Pelù. In top 10 per la sala stampa anche Achille ... optimaitalia

