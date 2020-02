L’Argentina sfida il Fondo monetario: non vuole ripagare il debito (Di domenica 9 febbraio 2020) Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Reuters, il governo dell’Argentina ha fatto sapere tramite la vicepresidentessa Cristina Fernandez de Kirchner la propria intenzione di non voler ripagare il debito contratto con il Fondo monetario internazionale in caso di recessione. La decisione sarebbe necessaria per non togliere liquidità all’Argentina in questo delicato momento economico nel quale i fondi pubblici sono necessari in primo luogo al rilancio delle produzioni e delle esportazioni. Ed in questo scenario, la possibilità per il Paese di portare avanti un piano di manovra espansivo verso i comparti produttivi è l’obiettivo dell’attuale governo, che deve anteporre alle necessità internazionali di restituzione del debito. Tuttavia, la scelta messa in campo da Buenos Aires rischia di diventare col passare del tempo ancora più distruttiva di quanto ... it.insideover

