La sexy star Maurizia Paradiso pesta ​il socio: condannata a tre anni (Di domenica 9 febbraio 2020) Novella Toloni La celebre icona trasgressiva degli anni '90 è stata condannata per lesioni aggravate dopo aver picchiato il socio in affari, rischiando di fargli perdere un occhio Tre anni e dieci mesi per lesioni aggravate: è la condanna che l'ex porno attrice trans Maurizia Paradiso, 66 anni, ha ottenuto in seguito a una violenta aggressione risalente al 2012. Dopo una lunga battaglia legale durata otto anni, il giudice monocratico del tribunale di Bergamo, Stefano Storto, ha condannato Maurizia Paradiso ha 3 anni e dieci mesi mentre la donna che era con lei, Marica Dante, si è vista infliggere la pena di 3 anni e sei mesi. I fatti risalgono al 21 giugno 2012 quando tra Maurizia Paradiso e l'ex socio Ferdinando Cremascoli scoppiò un violento litigio in un locale di Canonica d’Adda. Al culmine della discussione, dopo le offese e gli insulti, l'ex attrice di film a luci ... ilgiornale

