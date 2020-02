La ritirata strategica di Matteo Renzi sulla prescrizione (Di domenica 9 febbraio 2020) Stamattina lo aveva anticipato Repubblica, oggi lo ha confermato Matteo Renzi su Facebook: Italia Viva non minaccia più, come aveva continuato a fare lo stesso Renzi ieri in un’intervista al Corriere della Sera, di votare contro l’accordo sulla prescrizione raggiunto da Partito Democratico, MoVimento 5 Stelle e Liberi e Uguali. Il leader di Italia Viva dice che aprirà una battaglia parlamentare (e Repubblica scriveva che era pronto a presentare un disegno di legge a sua firma) ma non minaccia più di “votare contro”, come diceva ieri. La ritirata strategica di Matteo Renzi sulla prescrizione L’ultimo scontro di Renzi con il PD era stato sulla candidatura per le suppletive al collegio dove era stato eletto Gentiloni: nell’occasione, dopo aver tirato fuori il nome di Federica Angeli in contrapposizione a quello di Cuperlo, IV aveva accettato la ... nextquotidiano

