La retromarcia del ministero "A casa gli studenti a rischio" (Di domenica 9 febbraio 2020) Andrea Cuomo Giustificato per 14 giorni chi è tornato dalla Cina Salvini: «Allarmismo? Chieda scusa chi ci ha insultato» A lla fine ha vinto il buon senso. Quello che i governatori delle regioni del Nord avevano invocato nei giorni scorsi. E che solo ora è stato scoperto dal ministero della Salute. Da lungotevere Ripa ieri è stata aggiornata la circolare dello scorso 1° febbraio riguardante «la gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree affette della Cina» ed è stato inserito il diritto per gli «studenti delle scuole di ogni ordine e grado che sono tornati dalla Cina» di restare a casa se lo ritengono opportuno. Non un obbligo ma semplicemente una giustificazione automatica della durata di 14 giorni in caso di assenza. «Di fronte alla crescita del livello di diffusione del coronavirus 2019-nCoV in Cina - spiegano dal ministero della Salute - ... ilgiornale

