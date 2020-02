La rabbia di D’Aversa dopo Parma-Lazio: “L’arbitro ha fatto il simpatico nell’intervallo” (Di domenica 9 febbraio 2020) Roberto D'Aversa ha protestato utilizzando toni molto duri nel post-partita di Parma-Lazio, per il rigore non assegnato ai ducali in seguito al contatto tra Acerbi e Cornelius: "Cosa c'è da commentare? E' rigore. Se fosse andato a rivederlo al VAR avrebbe dovuto fischiarlo. E' inutile che l'arbitro faccia il simpatico nell'intervallo". fanpage

