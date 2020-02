La prima puntata de L’Amica Geniale 2 in onda il 10 febbraio: trama e personaggi (Di domenica 9 febbraio 2020) L'attesa è finita e il debutto della serie più attesa è ormai dietro l'angolo: la prima puntata de L'Amica Geniale 2 andrà in onda domani, 10 febbraio. Storia del Nuoco Cognome ripartirà proprio da dove avevamo lasciate Lila e Lenù ovvero dal deludente matrimonio della prima che si troverà a fare i conti con quello che è successo per tutta la vita, o quasi, non senza conseguenze per la sua amica/nemica. Il secondo romanzo della Ferrante prenderà via in 8 intensi episodi che porteranno la firma di Saverio Costanzo e, per la prima volta, di Alice Rohrwacher che ha diretto il quarto e il quinto episodio, quelli dedicati alla rottura vera e propria per le due protagoniste. Scontri, violenza, tutto questo sarà al centro de L'Amica Geniale 2 che nella prima puntata racconterà il viaggio di nozze ad Amalfi di Lila e i primi turbamenti di Elena, sia con lo studio che con il suo ... optimaitalia

giannigipi : Una puntata di Università Nettuno prima dei premi principali però ci stava tutta. - sole24ore : Quali sono i posti migliori dove vivere? Per i giovani e in Italia (prima puntata) - TIM_Official : ??Volare ooh ooh!?? Poco prima della nuova puntata del Festival @ElisaDospina ha fatto cantare tutta #Sanremo2020. Q… -