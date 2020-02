La Notte degli Oscar 2020 - diretta Sky Cinema, Sky Uno e TV8 (Di domenica 9 febbraio 2020) Una serata emozionante, che vede in pole position per i premi più importanti quattro titoli: “Joker”, “The Irishman”, “C’era una volta a Hollywood” e “1917”. La Notte degli Oscar sarà trasmessa in diretta anche su Sky, al canale 303. Così come per la scorsa edizione dei premi, non ci sarà un vero e proprio presentatore. Sul palco si alterneranno diversi ospiti, come Rami Malek, Mahershala Ali e Olivia Colman, per annunciare i vincitori di ciascuna categoria. Lo spettacolo prevede anche le esibizioni di Randy Newman, Elton John e Taron Egerton, Chrissy Metz, Idina Menzel e Cynthia Erivo. Con ben... digital-news

