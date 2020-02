La mamma di Favoloso contro Nina Moric: “Hai un cantiere in viso, io ero una suocera modello per te” (Di domenica 9 febbraio 2020) Nina Moric protagonista dell'uno contro tutti di "Live - Non è la D'Urso". La modella croata subisce gli attacchi di Loredana, la madre di Luigi Mario Favoloso: "Hai un viso che è un cantiere. Fai vedere le cicatrici, il sangue che ti esce quando fai il lifting. Sono stata una suocera modello per te". fanpage

AngelaBenedett7 : La mamma di Luigi Favoloso e una 'cosa' assurda di una ignoranza e arroganza fuori dal normale#livenoneladurso - CIAfra73 : RT @Viperissima_: Le reaction di Mamma Favoloso mi stendono ?? #noneladurso - Beatrice011997 : Quando pensi di aver visto di tutto e di piú al festival di Sanremo e pensi di essere all'apice del trash, ma poi a… -