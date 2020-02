La Lazio vince ancora, Anna Falchi si spoglia su Instagram: «Silenzio» (Di lunedì 10 febbraio 2020) «Silenzio. Parla la Lazio». Anna Falchi si spoglia per festeggiare la vittoria della formazione di Simone Inzaghi che ha espugnato il campo del Parma e ora sogna la vetta, distante solamente un punto. La showgirl, tifosissima biancoceleste, non trattiene l’entusiasmo e sfoggia il prorompente décolleté raccolto in un reggiseno in pizzo nero che non nasconde le forme. Dito sulle labbra a zittire gli avversari. LA Lazio SBANCA PARMA E VOLA A -1 DALLA JUVENTUS La Lazio soffre e non poco il Parma, sembra decisamente in debito di ossigeno nel secondo tempo, non riesce a mandare in rete Immobile eppure vince e vola a -1 dalla Juventus proseguendo la striscia di risultati positivi. Al Tardini, grazie alle rete di Caicedo al 41′ del primo tempo, la formazione di Inzaghi strappa tre punti importantissimi. Vittoria pesante, anzi pesantissima in vista anche del big match con ... newscronaca.myblog

