La Casertana sbatte contro il muro del Bisceglie: altro pari per i falchetti (Di domenica 9 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Secondo pari consecutivo nel doppio turno interno. Dopo l’1-1 col Picerno, col Bisceglie finisce 0-0. Non riesce a sfondare il muro pugliese la squadra di mister Ginestra. In apertura di gara l’occasione più ghiotta con Starita tutto solo davanti al portiere, con quest’ultimo che riesce a sbarrare la strada all’attaccante. Nella ripresa l’attacco disperato e non sempre lucido. E la gara resta sullo 0-0. PRIMO TEMPO – Dopo una prima fase di studio i falchi vanno subito vicini al vantaggio. Starita recupera palla su un retropassaggio errato. Si invola tutto solo verso la rete, ma si fa respingere il tiro dal portiere in uscita bassa. Al 18’ è ancora Casertana. Tascone scocca il tiro dal limite e Casadei si tuffa alla sua destra togliendo il pallone dall’angolino basso. Al 27’ il Bisceglie si affaccia per la prima volta in area ... anteprima24

