La Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno vince contro la Canottieri Napoli (Di domenica 9 febbraio 2020) Pallanuoto, A2 maschile: La Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno vince contro la Canottieri Napoli a domicilio e vola in classifica. Si sapeva, alla vigilia, che non sarebbe stata una gara facile per la Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno il derby di sabato sera contro la Canottieri Napoli. I partenopei, ultimi in classifica, vedevano certamente nell’arrivo dei salernitani l’occasione giusta rilanciarsi e ce l’hanno messa tutta per vincere, approfittando anche di una Rari stranamente distratta e svagata in difesa. Però, alla fine, non è andata così e i salernitani l’hanno spuntata, sbancando la piscina di Casoria e portando a casa tre punti d’oro per una classifica che al termine del girone di andata è veramente ottima. Uno straordinario Michele Luongo, autore di cinque reti, Cuccovillo e il solito Santini, hanno contribuito ad avere ragione della Canottieri, che ha invece ... 2anews

