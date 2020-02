La battuta di Coez a Levante: «La canzone di Diodato è dedicata a te, no?» (Di domenica 9 febbraio 2020) Non solo musica in questo Sanremo 2020. I ben informati di Diodato non sanno solamente la carriera ma anche il passato amoroso. Che comprende una relazione con un’altra concorrente in gara nella 70esima edizione del Festival di Sanremo, Levante. Lo sa bene Coez, sicuramente, che questa notte ha pubblicato sul suo profilo Instagram una storia durante l’esibizione finale di Diodato con Fai rumore. Insieme a lui c’era Levante e il cantante non ha potuto trattenere una battuta che ha imbarazzato la siciliana. Fai rumore di Diodato è dedicata a Levante? Antonio Diodato, originario di Taranto, ha vinto la 70esima edizione del Festival di Sanremo con la sua Fai rumore. La canzone parla, come ha specificato il cantante, del momento in cui ci si allontana da una persona. «Sarà capitato a tutti di allontanarsi da un’altra persona. Il mio è un invito a far sentire la ... giornalettismo

