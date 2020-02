Karate, Europei Under21 Budapest 2020: Alessandra Mangiacapra conquista l’argento, Carolina Amato il bronzo (Di domenica 9 febbraio 2020) Si chiude con due medaglie per l’Italia il Campionato Europeo Under 21 di Karate che si è disputato a Budapest (Ungheria). Alessandra Mangiacapra ha centrato l’argento nel kumite -61kg mentre Carolina Amato ha vinto la finale per il bronzo nel kata. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio, finale per finale, i risultati della giornata odierna sul tatami magiaro. Kata femminile U21: la nostra Carolina Amato vince la finale per il bronzo al pari della francese Helvetia Taily. Medaglia d’oro per la spagnola Marta Garcia Lozano che ha la meglio sulla turca Nur Colak Keyda. Kata maschile U21: la finale per la medaglia d’oro va al francese Franck Ngoan che supera il montenegrino Vladimir Mijac mentre il russo Konstantin Sutiagin e lo slovacco Julian Enrik Smoliga conquistano il bronzo. Nono posto per il nostro Mirko Barreca. Kumite femminile -50kg U21: successo per ... oasport

