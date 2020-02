Juventus, Szczęsny: “La sconfitta di Verona è imbarazzante. CR7 era molto arrabbiato” (Di domenica 9 febbraio 2020) La seconda sconfitta in 3 partite, l'ennesimo gol preso da situazione di vantaggio (ben 18 dei 23 incassati nel complesso) alimentano il nervosismo per il risultato di Verona. Il portiere, Szczęsny, ammette: "Una cosa che va cambiata subito perché abbiamo lasciato i tre punti per strada in modo imbarazzante". fanpage

