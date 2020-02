Juventus, Dybala futuro bianconero: pronto il rinnovo, ecco i dettagli (Di domenica 9 febbraio 2020) Juventus – Dopo la batosta subita contro l’Hellas Verona arrivano buone notizie sul futuro del numero 10 bianconero Paulo Dybala. La Juventus nelle prossime settimane definirà il rinnovo di contratto di Paulo Dybala (quello attuale scade nel 2022). Dopo essere stato ad un passo dal lasciare l’Italia per approdare in Premier League, il numero 10 bianconero è tornato ad occupare un ruolo centrale nello scacchiere tattico di Maurizio Sarri. Juventus, Dybala verso il rinnovo A confermarlo è stato lo stesso Paratici, CEO della ‘Vecchia Signora’, pochi minuti prima dell’inizio di Verona-Juventus: ”Nei prossimi mesi parleremo con lui, abbiamo già abbozzato qualche parola prima di gennaio”. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’ non si tratterà di una trattativa lampo ma di un affare che verrà portato avanti con calma viste le alte ... juvedipendenza

