Judy, il regista Rupert Goold: “Il grande ritorno da Oscar di Renée Zellweger” (Di domenica 9 febbraio 2020) Intervista a Rupert Goold, regista di Judy, film sulla vita di Judy Garland che segna il grande ritorno al cinema di una Renée Zellweger da Oscar. Dopo aver vinto tutto il vincibile, il 9 febbraio Renée Zellweger si porterà a casa, quasi sicuramente, l'Oscar per la miglior attrice protagonista grazie alla sua interpretazione di Judy Garland in Judy, biopic sugli ultimi anni della cantante e attrice, nelle sale italiane dal 30 gennaio. Abbiamo incontrato il regista di Judy, Rupert Goold, a Roma, alla Festa del Cinema, dove abbiamo scoperto che il suo rapporto con Judy Garland ha radici profonde: "Ho visto Il mago di Oz quando ero davvero molto giovane: a 3-4 anni" ci ha detto, proseguendo: "Mi ha fatto venire gli incubi per un anno! ... movieplayer

