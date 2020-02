Investito e ucciso | ritrovato dopo 2 giorni | pirata della strada scappa (Di domenica 9 febbraio 2020) Un pirata della strada lo butta sotto, uomo Investito e ucciso. Ma servono due giorni per accorgersi della cosa e per ritrovarne il corpo. Hanno trovato solo adesso il suo corpo: l’uomo Investito ed ucciso a Cosenza in prossimità di un ponte è stato trovato, purtroppo senza vita. Le forze dell’ordine lo hanno identificato. Si … L'articolo Investito e ucciso ritrovato dopo 2 giorni pirata della strada scappa è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

