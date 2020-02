Inter-Milan live dalle 20.45: Ibrahimovic c'è, Handanovic no (Di domenica 9 febbraio 2020) Si chiude col derby della Madonnina il programma della 23esima giornata di Serie A: a San Siro si incontrano infatti Inter e Milan, in un match fondamentale per entrambe le compagini in campo. I... ilmattino

Inter : ?? | CONFERENZA Le parole di Antonio Conte alla vigilia del #DerbyMilano: 'Per me ogni singola partita porta emozio… - SkySport : ???? Serie ??, 23^ Giornata ?? #Inter ?? #Milan ? 20:45 ?? #SkySport Uno ? Disponibile anche in 4K HDR ?? @RickyTrevisani… - SkySport : Inter-Milan, le probabili formazioni del derby: recupera Ibra, Padelli in porta -