Inter Milan, il derby di Lukaku e Ibrahimovic: due mondi opposti (Di domenica 9 febbraio 2020) Stasera Inter e Milan scenderanno in campo per il derby di Milano, guidati dai loro condottieri: Lukaku e Ibrahimovic Due mondi opposti, che stasera andranno in rotta di collisione. Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic sono i due giocatori che più hanno marchiato Inter e Milan e che stasera proveranno a far diventare i propri compagni padroni di Milano. La Gazzetta dello Sport dedica ai due attaccanti la copertina della stracittadina Milanese. Il belga avrà l’obiettivo di agganciare la Juve in vetta la classifica, lo svedese vorrà trascinare (come già sta facendo) i rossoneri sempre più in zona Champions League. A Milano, Ibra ha vinto 5 derby su 8 (4 da rossonero) e segnato 5 gol (3 da rossonero). E’ uno specialista. Il Milan, che non batte l’Inter in campionato da 4 anni, ci conta. All’esordio meneghino, Lukaku ha spaccato subito: vittoria e gol. Stasera sono per la prima volta ... calcionews24

Inter : ?? | CONFERENZA Le parole di Antonio Conte alla vigilia del #DerbyMilano: 'Per me ogni singola partita porta emozio… - Gazzetta_it : #InterMilan, lo #spread dei #fatturati più alto della storia: +159 milioni per i nerazzurri. Fino al 2016 i rossone… - SkySport : ?? Verso il #DerbyMilano ?? #Inter ?? #Milan ? All’andata vinsero i nerazzurri 2-0 ?? Come finirà domenica sera? ?… -