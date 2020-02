Inter Milan coreografie: spettacolo sugli spalti di San Siro – FOTO (Di domenica 9 febbraio 2020) Inter Milan coreografie: come sempre grande spettacolo sugli spalti di San Siro. Ecco le immagini delle due curve Prima dello spettacolo in campo c’è stato uno show nelle rispettive curve. I tifosi di Inter e Milan hanno offerto un bellissimo spettacolo nelle loro curve con due maestose coreografie. Prima del fischio d’inizio la Curva Nord ha srotolato degli striscioni con scritto: «Nella tua blasfemia versione della leggenda qualcosa non torna. La storia di Milano insegna: Sant’Ambrogio sconfisse il Diavolo che nella colonna perse le corna». In risposta alla coreografia esposta dai tifosi del Milan. Mentre la Curva Sud del Milan ha composto la scritta: “Inter M***a! lunga tutta la curva. Coreografia più azzeccata non poteva esserci. #InterMilan pic.twitter.com/rP8aRY4u4T — Daniele (@Dacos19918832) February 9, 2020 Leggi su Calcionews24.com calcionews24

