Inter | Godin | «La difesa darà il massimo per fermare Ibrahimovic»

Diego Godin, difensore dell'Inter, presenta il derby contro i rivali del Milan: le parole dell'uruguaiano sulla stracittadina Intervenuto ai microfoni di Rai Sport nel pre-partita del derby fra Inter e Milan, Diego Godin non ha nascosto la voglia dei nerazzurri di portare a casa i tre punti a discapito dei cugini. «È una partita fondamentale. Sappiamo cosa significa un derby per un tifoso e sappiamo che sono tre punti fondamentali per il campionato ma soprattutto per quello che significa una partita del genere. Ibrahimovic? È un grande giocatore, un grande attaccante e porta tanta esperienza al Milan. Daremo il massimo in difesa per fermarlo, sicuramente cercheremo di vincere questa partita. Come si vince un derby? Penso che la cosa principale sia entrare in campo al 120% dal punto di vista fisico e mentale. Ci siamo preparati bene, bisognerà dare tanto mentalmente e ...

