Inter | Godin | «Juventus? Più importante vincere il derby contro il Milan»

Diego Godin resta concentrato sul derby tra Inter e Milan, nonostante la frenata della Juventus: le parole sulla lotta scudetto Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Diego Godin ha allonanato ogni domanda sulla Juventus, sottolineando l'importanza di vincere il derby contro il Milan. Ecco le parole del centrale dell'Inter. «Siamo totalmente concentrati su quello che dobbiamo fare questa sera, sappiamo benissimo cosa vuol dire questa partita per i nostri tifosi. Juventus? Pensiamo solo a noi stessi, la cosa più importante è vincere il derby: è fondamentale per i tre punti e per quello che vale per i tifosi».

