Inter, è festa grande! Delirio negli spogliatoi: “Chi non salta rossonero è” [VIDEO] (Di lunedì 10 febbraio 2020) L’Inter ha vinto il derby al termine di una partita pazzesca, rimontando lo 0-2 dell’Intervallo con le reti di Brozovic, Vecino, De Vrij e Lukaku. Proprio il belga, grande protagonista alla prima stagione in Italia, è andato a segno sia all’andata che al ritorno. Roba non da tutti, specie all’esordio in Serie A. L’attaccante nerazzurro ha postato, sul profilo Instagram, un VIDEO in cui lui e la squadra cantano ed urlano felici negli spogliatoi cantando: “Chi non salta rossonero è”. festa Inter dopo la vittoria nel derby: la squadra canta e salta VIDEOL'articolo Inter, è festa grande! Delirio negli spogliatoi: “Chi non salta rossonero è” VIDEO CalcioWeb. calcioweb.eu

Inter_Women : ?? | LANTERNE Gli auguri delle nostre #InterWomen a tutti i tifosi per la Festa delle Lanterne ?? Come sono andate?… - SkySport : Inter-MIlan, la festa negli spogliatoi dei nerazzurri dopo il derby. Il VIDEO di Lukaku - BBilanShit : RT @passione_inter: VIDEO - 'Chi non salta rossonero è!': la festa nello spogliatoio dell'Inter dopo la vittoria nel #DerbyMilano! - https:… -