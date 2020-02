Indagini su Medjugorje, le apparizioni non hanno carattere demoniaco (Di domenica 9 febbraio 2020) Arrivano le prime anticipazioni sulla questione relativa al santuario di Medjugorje. L’inchiesta era stata avviata da papa Benedetto XVI e dal cardinal Ruini che la presiedeva. Non ci sono state manipolazioni nelle recenti apparizioni avvenute presso il santuario di Medjugorje. Questo è quanto è emerso dalla relazione finale della Commissione internazionale di inchiesta, che ha … L'articolo Indagini su Medjugorje, le apparizioni non hanno carattere demoniaco proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

