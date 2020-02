Incidenti stradali | due vittime a Ivrea e Rogno

Incidenti stradali : 6 morti e 4 feriti nel giro di poche ore : Due persone sono morte in un incidente stradale avvenuto oggi a Colorina (Roma), al chilometro 25 della via Casilina. Per cause ancora da accertare, alle prime luci del giorno una bisarca si è scontrata contro un'auto su cui viaggiavano tre persone, due delle quali sono morte sul colpo mentre l’altro passeggero rimasto ferito è stato soccorso dal personale del 118 e quindi portato in ospedale. ...

Incidenti stradali : 27enne morto a Rogno/ Due vittime anche a Roma : auto contro tir : Incidenti stradali: 27enne morto a Rogno nel bergamasco, ferito in maniera grave un altro ragazzo. Due vittime a Roma sulla Casilina

Incidenti stradali - 2 GIOVANI MORTI AD AULLA/ Le vittime hanno 18 e 20 anni : INCIDENTI STRADALI, 2 GIOVANI MORTI ad AULLA questa notte a seguito di un violentissimo impatto: cosa è successo? Forze dell'ordine al lavoro

Incidenti stradali : 30enne morto a Napoli/ Due vittime in provincia di Caserta : Incidenti stradali: 30enne morto a Napoli, in pieno centro, mentre in provincia di Caserta due automobilisti hanno perso la vita

Incidenti stradali : 17enne morto ad Imperia/ Alla guida 19enne positivo all'alcol : Incidenti stradali: una vittima giovanissima in quel di Imperia, un 17enne che era a bordo di un'auto guidata da un amico risultato poi essere positivo all'alcol test

Incidenti stradali - MORTO 82ENNE SULLA PALERMO-AGRIGENTO/ Scontro choc : 4 feriti : INCIDENTI STRADALI: Scontro mortale SULLA statale PALERMO-AGRIGENTO, al km 247 all'altezza di Misilmeri, un MORTO e quattro feriti. Le ultime notizie.

Incidenti stradali : 57enne morto a La Spezia/ Sull'A4 camion ribaltato per il vento : Incidenti stradali: 57enne morto a La Spezia dopo essersi scontrato con un pulmino. Disagi sull'autostrada A4, coinvolti due camion e un'auto

Incidenti stradali : 42enne morta a Trani/ Gravi il figlio di 9 anni e il marito : Incidenti stradali: una 42enne è morta nella giornata di ieri, dopo aver evitato un'auto che le stava venendo addosso. Gravi il figlio e il marito

Incidenti stradali : morta mamma di 43 anni/ Ambulanza contro auto a Foggia : Incidenti stradali oggi, martedì 4 febbraio: una donna di 43 anni è morta a Barletta, lascia il figlio di 7 anni e il marito. Ambulanza contro auto a Foggia

Incidenti stradali : un 37enne morto a Potenza/ Una vittima di 30 anni a Bagnolo : Incidenti stradali: due ragazzi sono morti nelle scorse ore, a cominciare da un 37enne centauro originario di Barletta, morto in Basilicata

Incidenti stradali - due morti a Piacenza. Una vittima anche a Cremona : Si aggrava il bilancio degli Incidenti stradali. Nella notte tra il 1° e il 2 febbraio 2020 due vittime a Piacenza e una a Cremona. ROMA – Continua ad aggravarsi il bilancio degli Incidenti stradali. La striscia di sangue non si ferma e nella notte tra il 1° e il 2 febbraio sono tre le persone che hanno perso la vita in due tragedie diverse avvenute a Piacenza e Cremona. Incidente stradale a Piacenza, morti due giovani cugini La ...

Incidenti stradali : 32enne morto a Pinerolo/ Gravissimo il cugino di 21 anni : Incidenti stradali: probabilmente l'alta velocità è costata la vita ad un ragazzo di 32 anni, morto nelle scorse ore a Pinerolo