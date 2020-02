Incidente hot per Elettra Lamborghini: balla, canta ed esce di seno - (Di domenica 9 febbraio 2020) Novella Toloni Avvolta in una tuta semitrasparente, la Lamborghini si è scatenata a ritmo di musica sul palco dell’Ariston ma nel finale della sua esibizione la camicia gli gioca un brutto scherzo e il seno viene fuori “In questo Festival succede proprio di tutto”, così Amadeus ha scherzato sull’Incidente hot di cui si è resa protagonista Elettra Lamborghini nel finale di gara. Il tutto fortunatamente in fascia ampiamente non protetta. La cantante, penultima in ordine di esibizione, è salita sul palco dell’Ariston intorno all'una di notte con una mise sexy e sensuale. Avvolta in una tuta aderente blu tempestata di brillantini, sin da subito ha fatto capire di aver voluto lasciare ben poco all’immaginazione. Le trasparenze della tutina hanno mostrato tutto il suo lato più sensuale catturando l’attenzione del pubblico. Che l’imprevisto fosse dietro l’angolo però lo si era ... ilgiornale

