Incendio in una palazzina a Tricesimo, morta una donna: 13 persone intossicate dal fumo (Di domenica 9 febbraio 2020) Incendio nella notte a Tricesimo, in provincia di Udine: una donna di 74 anni, Reanata Ellero, è morta tra le fiamme divampate nella sua abitazione di una palazzina di tre piani forse a causa di un corto circuito. Altre 13 persone sono rimaste intossicate e trasferite in ospedale: rifugiatisi sul terrazzo, sono state portate in salvo dall'autoscala dei vigili del fuoco. fanpage

