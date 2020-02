‘In piedi nel caos’ racconta la guerra in Cecenia. E a me ha ricordato anche un altro massacro dimenticato (Di domenica 9 febbraio 2020) Il dramma In piedi nel caos (testo di Véronique Olmi e regia di Elio De Capitani), proposto in questi giorni dal teatro Elfo-Puccini, mette in scena ‘effetti collaterali’ del conflitto più rimosso del pianeta: la guerra in Cecenia, che Putin ha domato consegnando il paese alla mafia ‘islamica’ di Ramzan Kadirov, dopo che un quarto della popolazione era scomparso nei terrificanti “campi di filtraggio” russi. La vicenda, ambientata nel 1995, si svolge tutta nella cucina di una komunalka (un appartamento condiviso) di Mosca, dove una bravissima Carolina Cametti interpreta Katia, la moglie di Juri, un reduce sfregiato nel corpo e nell’anima che affoga i rimorsi nell’alcol. La figura di Juri, interpretato con brutale energia da Angelo Di Genio, è la messa in scena di un corpo afasico, che sanguina, ma non riesce a confessare a se stesso e alla moglie quello che ha fatto. L’arto ... ilfattoquotidiano

AnnalisaChirico : Non è garantista, neanche giustizialista. Non è sovranista, neanche europeista. Conte è ‘contista’, sta con se stes… - Giorgiolaporta : È fuga dal #Movimento5stelle. Dopo #DiMaio scappano anche gli attivisti: mille in meno in una settimana. Continuate… - ItaliaViva : Il Festival di #Sanremo2020 è finito ma che emozione ieri sera con la banda dell'Arma dei Carabinieri sul palco del… -