In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 Febbraio: B. e Graviano. Chi? Tg e giornali nascondono la notizia (Di domenica 9 febbraio 2020) libera stampa Graviano&B.: la Rai censura e tutti i giornali nascondono La “cantata” al processo – Il padrino di Cosa nostra ignorato da Mediaset e Tg2, il Tg1 delle 20 dà la notizia, ma non nei titoli. I quotidiani si “dimenticano” il riChiamo di Giampiero Calapà Cambiate musica di Marco Travaglio Secondo il sondaggio Pagnoncelli-Corriere, il 57% degli italiani pensano che la prescrizione sia una scappatoia per i colpevoli e il 59% di Chi conosce la legge Bonafede la condivide. Buon segno: nemmeno questi partiti infami e questa “informazione” degna di loro sono riusciti a mettere l’anello al naso alla gente. Ora qualcuno dovrebbe domandarsi come … l’intervista “Strano non nomini Dell’Utri, ma era lui il ponte con Arcore” Francesco Di Carlo – Il pentito-Chiave: “Nessuno andava da Silvio senza Marcello” di Marco Lillo vittime della barbarie/3 ... ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : ”Intercept” svela: in almeno otto casi la strategia ambientalista della campagna del miliardario in lizza con i Dem… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 Febbraio: “Prescrizione, le vittime siamo tutti noi” Da oggi diamo voce a chi… - fattoquotidiano : INDAGATO PER PECULATO Secondo i pm l’ex salviniano Tony Rizzotto si sarebbe intascato fondi destinati ai più sfortu… -