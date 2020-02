Il vincitore del Premio della Critica di Sanremo 2020, il miglior testo e tutti gli altri premi del Festival (Di domenica 9 febbraio 2020) Diodato è il vincitore del Premio della Critica di Sanremo 2020 con Fai Rumore e il Premio della Sala Stampa "Lucio Dalla", due importanti riconoscimenti ai quali si aggiungono il Premio "Sergio Bardotti" per il miglior testo conferito a Rancore per il brano Eden e il Premio "Giancarlo Bigazzi" per la migliore composizione musicale assegnato a Tosca per la canzone Ho Amato Tutto, oltre al Premio TIMmusic assegnato a Francesco Gabbani per Viceversa, il brano di Sanremo più riprodotto sull'app TIMmusic. In quest'ultimo caso il Premio è stato consegnato dal presidente TIM Salvatore Rossi. Diodato vince il Premio Mia Martini e il Premio Lucio Dalla Il Premio della Critica "Mia Martini" e il Premio della Sala Stampa "Lucio Dalla", conferiti rispettivamente dalla Sala Stampa Roof dell'Ariston e dalla Sala Stampa radio-tv-web del Palafiori, vanno a Diodato. Il cantautore di Aosta ... optimaitalia

