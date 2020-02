Il vaccino per il Coronavirus (Di domenica 9 febbraio 2020) “Alcuni report hanno realizzato modelli matematici in base ai quali risulta che l’indice di infettività di questo Coronavirus è abbastanza alto: ogni paziente sembra infettare 2,64 persone. Con questi dati si deduce che il numero di casi raddoppia ogni sei giorni e dunque oggi sarebbero più di 150 mila gli infettati in Cina” rispetto ai 38 mila casi verificati “dai cinesi”. Lo ha detto Rino Rappuoli, scienziato italiano celebre nel mondo, intervenendo a Mezz’ora in piu di Lucia Annunziata (RaiTre). Il vaccino per il Coronavirus Rappuoli, Chief Scientist e Head of External R&D di Gsk Vaccines, che di vaccini ne ha inventati molti, ultimo in ordine di tempo quello contro la meningite B, ha aggiunto che “occorreranno almeno 6 mesi per un vaccino”, ma poi ci sono i tempi necessari alla sperimentazione e all’autorizzazione. Insomma, ... nextquotidiano

