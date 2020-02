Il tramonto mozzafiato di oggi sullo Stretto di Messina: il Sole, l’Etna e i Peloritani visti da Reggio Calabria [GALLERY] (Di domenica 9 febbraio 2020) Con una minima di +8°C e una massima di +15°C la giornata odierna a Reggio Calabria s’è conclusa con temperature pressocchè in linea con le medie del periodo, quindi tipicamente invernali. In realtà però il cielo completamente sereno e la quasi totale assenza di vento hanno regalato ai reggini una meravigliosa giornata dal clima primaverile, con un forte Soleggiamento: in molti ne hanno approfittato per trascorrere del tempo all’aria aperta. Particolarmente affascinanti i colori del tramonto.L'articolo Il tramonto mozzafiato di oggi sullo Stretto di Messina: il Sole, l’Etna e i Peloritani visti da Reggio Calabria GALLERY Meteo Web. meteoweb.eu

