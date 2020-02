Il segreto anticipazioni: Garcia Morales e Fernando Mesia alleati, Puente Viejo sta per essere cancellata (Di domenica 9 febbraio 2020) Che cosa succederà nella puntata de Il segreto di domani 10 febbraio 2020? Lo scopriamo con le ultime news da Puente Viejo. Come avrete visto nelle ultime puntate della soap spagnola, Prudencio e Lola hanno finalmente trovato modo di stare insieme anche se la ragazza teme che Francisca possa tornare a minacciarla. Ma per il momento la Montengro ha molto altro a cui pensare…In paese tra l’altro sta per essere sganciata una grande bomba: Don Berengario infatti è costretto a confessare che Ester è sua figlia per impedire che i pettegolezzi si diffondano ancora senza motivo… Nel frattempo i giorni passano e manca poco all’ultimatum di Garcia Morales, il paese sta per essere sommerso dall’acqua e nonostante quello che i paesani hanno fatto, pare che manchi davvero poco alla tragedia…Ed ecco le anticipazioni per la puntata di domani… IL ... ultimenotizieflash

