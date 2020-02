Il rompicapo del voto irlandese: vincono in tre e nessuno vuole fare alleanze con l'altro (Di domenica 9 febbraio 2020) Londra. Le elezioni irlandesi sono terminate in pareggio. Secondo gli exit poll i tre maggiori partiti - Fine Gael, Fianna Fáil e Sinn Féin - hanno ottenuto ciascuno il 22 per cento dei voti. Tuttavia, gli esperti prevedono che Fianna Fáil, il partito centrista guidato da Micheál Martin, avrà la mag ilfoglio

nicolettagiust1 : RT @ilfoglio_it: Le elezioni irlandesi sono terminate in pareggio e questo crea un bel problema per la formazione del nuovo governo - di @G… - ilfoglio_it : Le elezioni irlandesi sono terminate in pareggio e questo crea un bel problema per la formazione del nuovo governo… -