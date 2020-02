Il Gragnano cade in casa contro la Mariglianese (Di domenica 9 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoGragnano (Na) – La Mariglianese espugna il “San Michele” di Gragnano per 2-1. Vantaggio ospite nel primo tempo con D’Angelo, pareggio gialloblù con Raffone ad inizio ripresa e definitivo 1-2 di Liccardi a quindici minuti dalla fine. I gialloblù restano a quota 22 punti in classifica e nel prossimo weekend affronteranno il Casoria in trasferta. Il tabellino della gara: ASD Città di Gragnano – US Mariglianese 1-2 Marcatori: 34′ pt. D’Angelo (M), 9′ st. Raffone (G), 30′ st. Liccardi (M) ASD Città di Gragnano: Alcolino (C), Basile, Todisco, Cappelli (dal 42′ st. Ferri), Del Nunzio (dal 35′ st. Salazaro), Gargiulo, Sorrentino (dal 1′ st. Raffone), Servillo D., Visconti (dal 43′ st. Accardo), Grimaldi, Tranchino. A disp.: Picucci, Francese, Annunziata G., Mandara, Grifone. All.: Alfonso ... anteprima24

Gragnano cade Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Gragnano cade