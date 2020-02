Il finale di Come Una Madre su Rai1 il 16 febbraio: anticipazioni ultima puntata (Di domenica 9 febbraio 2020) Il momento topico è arrivato: il finale di Come una Madre andrà in onda domenica 16 febbraio per la gioia e il dolore dei fan di Vanessa Incontrada. Ancora una volta l'attrice ci ha regalato una fiction dai buoni sentimenti con una recitazione intensa e drammatica che ha fatto venire i brividi al pubblico di Rai1 e oggi avrà l'arduo compito di impegnare il prime time spazzando via il successo di Amadeus e del suo Sanremo 2020, ci riuscirà? Siamo sicuri di sì e gli ascolti non saranno quelli della kermesse canora ma sicuramente saranno ottimi nonostante il competitor diretto di Canale5. La domenica sera sarà dedicata alle donne e non solo stasera e domenica, con la messa in onda delle ultime due puntate di Come Una Madre, ma anche dal 23 febbraio quando Vanessa Incontrada cederà il testimone a Luisa Ranieri che tornerà con la sua Carmela e Vita Promessa 2 per un totale di tre serate. ... optimaitalia

