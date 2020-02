Il famoso presentatore Tv fa coming out: «Fondamentale mia moglie, siamo sposati da 27 anni» (Di domenica 9 febbraio 2020) Cosa fa un uomo di spettacolo con famiglia quando scopre e ammette a se stesso di essere gay? Lo annuncia con un post sui social e una confessione in tv. È successo in Gran Bretagna a Philip Schofield, 57 anni, amato presentatore televisivo sui piccoli schermi del Regno Unito ogni mattina con il programma This Morning. «Ho attraversato momenti bui», ha spiegato, «e avuto conversazioni che mi hanno spezzato il cuore»: la confessione, spiega, è il risultato di un processo lungo e difficile che ha coinvolto la moglie Stephanie, le due figlie, l’anziana madre. La notizia è oggi sulle prime pagine dei principali giornali britannici. (Continua...) Se in tanti hanno espresso ammirazione per il coraggio del presentatore – Jeff Ingold, a capo di Stonewall, la charity per i diritti Lgbt ha sottolineato che «un personaggio ben in vista che fa coming out e parla delle sue difficoltà può ... howtodofor

