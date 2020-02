Il Coronavirus ha un “nome temporaneo”: si chiamerà “NCP” (Di domenica 9 febbraio 2020) La National Health Commission cinese ha assegnato al Coronavirus 2019-nCoV un nome temporaneo: “NCP“, ovvero polmonite da nuovo Coronavirus (Novel Coronavirus pneumonia). Per settimane il virus emerso a Wuhan è stato conosciuto solo con il nome della città in cui ha avuto origine. Il nome ufficiale però – ricorda il “New York Times” – verrà selezionato dall’International Committee on Taxonomy of Viruses: sarà rivelato nei prossimi giorni. La National Health Commission riferisce inoltre che un “esercito” di camici bianchi è stato inviato nei luoghi più colpiti dall’epidemia: le autorità sanitarie cinesi hanno inviato un totale di 11.921 medici da tutto il Paese nella provincia di Hubei. Tra gli ultimi giunti a Wuhan, due team medici con oltre 1.000 tra medici e infermieri di Dalian e Jinzhou della provincia di Liaoning, ... meteoweb.eu

