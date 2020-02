Il boom elettorale dei nazionalisti irlandesi preoccupa Londra (Di domenica 9 febbraio 2020) Un pareggio che potrebbe significare una lunga fase di paralisi politica: questo è il primo responso che emerge da un importante exit poll, che ha un margine di errore dell’1,3 per cento, sulle elezioni legislative irlandesi svoltesi sabato. Secondo Ipsos MRBI, infatti, i nazionalisti-progressisti del Sinn Féin ed i moderati del Fine Gael, di cui è membro il premier uscente Leo Varadkar e del Fianna Fáil avrebbero ottenuto, tutti, circa il 22 per cento delle preferenze espresse. Più distanziati gli altri partiti: i Verdi, ad esempio, si sarebbero piazzati al quarto posto con circa l’8 per cento dei voti. Nessuno schieramento potrà sperare di ottenere, qualora questi dati vengano confermati, la maggioranza assoluta dei 160 seggi del Dáil Éireann, la Camera Bassa del Parlamento irlandese. La vera sorpresa, in ogni caso, è l’ottimo risultato conseguito dai nazionalisti ... it.insideover

