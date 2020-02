I Pinguini Tattici Nucleari hanno adottato 100 pinguini imperatore (Di domenica 9 febbraio 2020) (Foto: Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/Getty Images) Da ieri, in Antartide, ci sono 100 pinguini imperatore che, oltre a non essere più in pericolo, portano i nomi delle star della musica italiana. Durante la settimana del Festival di Sanremo, i pinguini Tattici Nucleari, da sempre sensibili alle tematiche ambientali, hanno scelto di mettere a disposizione la visibilità mediatica della kermesse per sensibilizzare il pubblico su un tema importante. Tramite WWF Italia, i ragazzi hanno adottato un centinaio di pinguini imperatore (in Antartide) per regalarli ai colleghi cantanti. Un gesto simbolico teso a proteggere una specie ad alto rischio di estinzione. Il simpatico pinguino è, infatti, come si evince dal loro nome, l’animale-feticcio della formazione bergamasca che, con la hit Ringo Starr, è in vetta alla classifica dei brani più ascoltati su Spotify. I certificati di adozione, ... wired

