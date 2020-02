Hockey pista, Serie A1: nel posticipo domenicale Correggio batte 3-2 Montebello (Di lunedì 10 febbraio 2020) Un altro tassello si aggiunge alla “schedina” del ventesimo turno del Campionato Italiano di Hockey pista. Nel posticipo domenicale infatti il Correggio è riuscita a spuntarla 3-2 sul Montebello incamerando tre punti preziosissimi per la propria classifica in ottica salvezza. Gli emiliani si staccano quindi dalla zona calda inguaiando invece i vicentini, attualmente ultimi nella graduatoria assieme al Sandrigo. In una sfida molto combattuta a decidere le sorti del match è stata la rete di Nicolas Barbieri (doppietta personale), arrivata a nove minuti dalla fine del secondo tempo dopo che le contendenti si erano sfidate a viso aperto generando un doppio botta e risposta sull’asse Barbieri-Fariza, nella prima frazione, e Ghirardello-Maniero, a cavallo dei due periodi di gioco. Per completare il quadro quindi manca solo la contesa – tutta toscana – tra ... oasport

