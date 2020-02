Hideo Kojima è al lavoro sul suo prossimo gioco e i fan sono già alla ricerca di indizi (Di domenica 9 febbraio 2020) Ora che Death Stranding è finalmente disponibile su PlayStation 4 (e fra qualche mese anche su PC), Hideo Kojima e la sua Kojima Proudctions possono iniziare a lavorare ad un nuovo titolo.I dettagli su questo nuovo progetto sono ovviamente ancora avvolti nel mistero, ma a quanto pare siamo ancora nelle prima fasi di concept: Kojima stesso, infatti, ha dichiarato su Twitter di essere al lavoro sulla trama proprio in questi giorni, quindi qualunque cosa stia creando, non verrà mostrato pubblicamente tanto presto.In compenso, come spesso accade con qualsiasi messaggio di Kojima, i suoi fan hanno iniziato ad analizzare le sue parole e le sue immagini, alla ricerca di un qualsiasi indizio sulla natura del nuovo gioco. Non aiuta il fatto che ogni tweet di Kojima sia accompagnato da una foto "apparentemente" slegata dal messaggio stesso e che lo storico creatore sia un fan di teaser e easter ... eurogamer

